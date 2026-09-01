O setor espacial da Índia: uma plataforma de lançamento para parcerias globais

(Por Gurjit Singh, Ex-Embaixador e Autor)

A crescente concorrência no espaço sideral oferece à Índia uma oportunidade única para moldar uma narrativa em que a colaboração, e não o confronto, impulsiona a exploração espacial. Reconhecida como uma nação espacial fiável e com boa relação custo-benefício, a Índia encontra-se agora bem posicionada para transformar os seus avanços tecnológicos em parcerias internacionais duradouras que contribuam para o progresso científico, o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável.

A trajetória da Índia no espaço tem sido singular. Ao contrário de muitos programas espaciais que surgiram das rivalidades da Guerra Fria, o programa indiano foi concebido como um instrumento de desenvolvimento nacional. O Dr. Vikram Sarabhai fundamentou a visão espacial da Índia em aplicações práticas que melhorariam a vida das pessoas comuns. Sob a sua liderança, foram desenvolvidos satélites para reforçar as comunicações, a previsão meteorológica, a gestão de catástrofes, os cuidados de saúde, a agricultura e a educação. Esta filosofia orientada para o desenvolvimento continua a ser fundamental para o programa espacial da Índia e ressoa fortemente com as necessidades dos países do Sul Global, que procuram aplicações práticas da tecnologia espacial em vez de apenas prestígio.

Hoje, as conquistas da Índia vão além das aplicações no domínio do desenvolvimento. As missões Chandrayaan, a Missão Orbital de Marte, o observatório solar Aditya-L1 e o futuro programa de voos espaciais tripulados Gaganyaan consolidaram a Índia como uma nação capaz de executar missões espaciais sofisticadas e fiáveis. A aterragem suave bem-sucedida da Chandrayaan-3 perto do polo sul da Lua colocou a Índia num grupo exclusivo de potências espaciais, demonstrando simultaneamente que é possível alcançar inovação de nível mundial a um custo relativamente modesto.

A crescente credibilidade da Índia surge numa altura em que a economia espacial global está a expandir-se rapidamente. Avaliado atualmente em mais de 600 mil milhões de dólares e com previsões de se aproximar dos 1,8 biliões de dólares até 2035, o setor é cada vez mais impulsionado pela atividade comercial nas áreas das comunicações por satélite, observação da Terra, navegação, serviços climáticos, conectividade de banda larga e domínios emergentes, como a manutenção em órbita e a exploração lunar. Muitos países aspiram a participar, mas carecem de capacidades próprias. Procuram parceiros de confiança a longo prazo, em vez de meros prestadores de serviços de lançamento.

A Índia possui as capacidades necessárias para satisfazer estes requisitos. A liberalização do setor espacial em 2020 transformou o ecossistema, abrindo-o à participação privada. A criação do Centro Nacional Indiano de Promoção e Autorização Espacial (IN-SPACe), o papel comercial cada vez mais importante da NewSpace India Limited e o crescimento das empresas privadas criaram um dos ecossistemas espaciais emergentes mais dinâmicos do mundo. As startups indianas estão a desenvolver veículos de lançamento, plataformas de satélites, aplicações geoespaciais e tecnologias de propulsão que estão a atrair investimento e clientes a nível global. Empresas como a Skyroot Aerospace, a Pixxel e a Agnikul Cosmos demonstraram que as empresas privadas indianas podem competir a nível internacional no domínio das tecnologias espaciais avançadas.

O próximo passo é internacionalizar este ecossistema.

Em vez de se posicionar apenas como um destino de lançamento de baixo custo, a Índia irá oferecer parcerias abrangentes que incluem a conceção de satélites, serviços de lançamento, operações de missão, estações terrestres, formação de astronautas, reforço de capacidades e aplicações a jusante nos domínios da agricultura, gestão de catástrofes e segurança marítima. Tais parcerias integradas revelar-se-ão valiosas para os países do Sul Global e da região Indo-Pacífico que procuram tecnologias acessíveis, personalizadas e fiáveis para dar resposta às suas prioridades de desenvolvimento.

A Índia demonstrou o valor diplomático dessa cooperação. Através do Satélite do Sul da Ásia, proporcionou benefícios em termos de comunicações e desenvolvimento aos países vizinhos. Os veículos de lançamento indianos colocaram com sucesso centenas de satélites estrangeiros em órbita para governos, universidades e operadores comerciais de todo o mundo. A decisão da Índia de aderir aos Acordos Artemis reflete a sua vontade de participar na exploração pacífica da Lua através da colaboração internacional. A cooperação com a NASA, a Agência Espacial Europeia e a JAXA reforçou as capacidades científicas e tecnológicas da Índia.

Estas parcerias reforçam a posição da Índia como uma voz de destaque do Sul Global. A Índia propõe parcerias de desenvolvimento baseadas na acessibilidade, na fiabilidade e no respeito mútuo, em vez de criar dependência tecnológica. A cooperação espacial tornou-se, por isso, um instrumento cada vez mais importante da diplomacia indiana, reforçando as relações bilaterais e proporcionando, ao mesmo tempo, benefícios tangíveis em termos de desenvolvimento.

Para concretizar todo o seu potencial, a Índia procurará manter o ritmo das reformas. Serão essenciais aprovações regulamentares mais rápidas, maior acesso ao capital de risco, uma proteção mais forte da propriedade intelectual e uma colaboração mais estreita entre instituições de investigação, indústria e meio académico. As políticas de contratos públicos continuarão a apoiar as startups indianas, permitindo-lhes expandir-se, inovar e integrar-se nas cadeias de abastecimento globais.

A Índia está posicionada para desempenhar um papel mais importante na definição da governação do espaço exterior. O congestionamento orbital, os detritos espaciais, a utilização responsável dos recursos e o acesso equitativo às oportunidades espaciais emergentes estão a tornar-se preocupações internacionais prementes. À medida que as atividades espaciais se expandem, haverá uma necessidade crescente de países capazes de alcançar um consenso sobre normas e práticas responsáveis. O compromisso de longa data da Índia com a utilização pacífica do espaço exterior, aliado às suas crescentes capacidades tecnológicas, capacita-a a contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de regras que promovam a transparência, a sustentabilidade e o acesso equitativo.

A próxima década irá determinar não só quais os países que lideram o setor espacial, mas também a forma como este é gerido. Graças às suas capacidades científicas, ao seu ecossistema empreendedor e à sua credibilidade internacional, a Índia encontra-se numa posição única para colmatar o fosso entre as nações espaciais consolidadas e as emergentes. Ao estabelecer parcerias colaborativas baseadas na inclusão, no benefício mútuo e na inovação, a Índia pode transformar o seu programa espacial num pilar fundamental do seu envolvimento a nível global.

Num mundo cada vez mais dividido, o setor espacial da Índia constitui um forte lembrete de que as maiores conquistas no espaço são aquelas que unem as nações. Isso poderá muito bem vir a ser a contribuição mais duradoura da Índia para a próxima fronteira da humanidade.