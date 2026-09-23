Ayurveda: Na encruzilhada entre a tradição, a evidência e a saúde global

Ligar a sabedoria ancestral da Índia às necessidades de saúde do future

À medida que o mundo volta a sua atenção cada vez mais para a saúde preventiva, estilos de vida saudáveis, nutrição, bem-estar e o equilíbrio integral do ser, o antigo sistema indiano do Ayurveda ganha uma nova relevância.

A Índia celebrará o 11º Dia do Ayurveda no dia 23 de setembro de 2026, com o tema “Ayurveda para um Amanhã mais Saudável“. Este tema reflete uma ideia importante: o Ayurveda não é apenas parte da rica herança da Índia, mas também um sistema de conhecimento vivo, capaz de responder às necessidades de saúde em constante mudança do mundo moderno.

O Ayurveda adota uma visão holística da saúde, enfatizando hábitos saudáveis, alimentação adequada, rotinas diárias, equilíbrio mental e harmonia com a natureza, paralelamente ao tratamento de doenças. A sua ênfase na prevenção e no bem-estar ressoa com o crescente interesse global por modos de vida mais saudáveis ​​e sustentáveis.

Ao mesmo tempo, a futura contribuição global do Ayurveda dependerá da ligação entre o conhecimento tradicional e a investigação moderna, a evidência científica, a qualidade, a segurança e a inovação.

Do conhecimento tradicional à cooperação global

O interesse internacional pela medicina tradicional, complementar e integrativa está a crescer. A Estratégia Global da OMS para a Medicina Tradicional 2025–2034 enfatiza o reforço da base de evidências, a garantia de qualidade e segurança, o apoio a uma regulamentação adequada e a exploração de como a medicina tradicional pode contribuir para os sistemas de saúde.

A Índia desempenha um papel importante neste diálogo internacional. O Centro Global da OMS para a Medicina Tradicional em Jamnagar, Gujarat — estabelecido em 2022 com a Índia como principal investidor — concentra-se em evidências e aprendizagem, dados e análises, sustentabilidade, equidade, inovação e tecnologia.

A Índia acolheu também as duas Cimeiras Globais da OMS sobre Medicina Tradicional — em Gandhinagar, em 2023, e em Nova Deli, em 2025 —, reunindo países e especialistas para discutir a investigação, a regulamentação, a integração nos sistemas de saúde, a biodiversidade, o conhecimento indígena e a inovação.

A segunda Cimeira Global da OMS sobre Medicina Tradicional, realizada em Nova Deli de 17 a 19 de dezembro de 2025, contou também com a participação de São Tomé e Príncipe. O Dr. Celso Nascimento Matos, Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, liderou uma delegação de profissionais de medicina tradicional do país, refletindo o empenho de São Tomé e Príncipe no crescente diálogo internacional sobre medicina tradicional.

A Declaração de Nova Deli, adotada na 18ª Cimeira dos BRICS, também impulsionou a cooperação internacional em Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa (MTCI), reconhecendo o seu potencial contributo para sistemas de saúde mais robustos e para a Cobertura Universal de Saúde (CUS). O documento saudou a proposta de criação de um Grupo de Trabalho de Peritos dos BRICS sobre MTCI, que poderá facilitar a cooperação em áreas como a investigação, as plantas medicinais, as preparações à base de plantas, a garantia da qualidade e as práticas regulamentares.

Esta cooperação é particularmente relevante para os países onde o conhecimento sobre plantas medicinais e produtos naturais se desenvolveu ao longo de gerações. A colaboração pode ajudar a documentar este conhecimento, fortalecer a investigação e apoiar o desenvolvimento de produtos seguros, eficazes e com garantia de qualidade.

Uma oportunidade global crescent

A Ayurveda está a integrar-se cada vez mais numa economia global mais ampla de bem-estar e saúde. Na Índia, faz parte da estrutura mais abrangente AYUSH, que reúne Ayurveda, Yoga e Naturopatia, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa e Homeopatia. Estes sistemas são reconhecidos, praticados e promovidos em todo o país, despertando um interesse crescente a nível internacional.

Na última década, o setor AYUSH da Índia expandiu-se significativamente. O mercado AYUSH cresceu de cerca de 2,85 mil milhões de dólares em 2014 para 43,4 mil milhões de dólares em 2023, enquanto as exportações do setor aumentaram de aproximadamente 1,09 mil milhões de dólares para 2,16 mil milhões de dólares no mesmo período.

A Índia está também a desenvolver oportunidades no turismo de saúde e bem-estar. A criação de um visto específico para o AYUSH em 2023 facilitou a viagem à Índia de estrangeiros que procuram tratamento através dos sistemas AYUSH, ligando a assistência médica ao bem-estar e ao turismo.

Evidências e inovação são fundamentais

Para que o Ayurveda contribua de forma responsável para a saúde global, o conhecimento tradicional e a ciência contemporânea precisam de caminhar juntos.

O Portal de Investigação Ayush da Índia — um repositório governamental de investigação sobre os sistemas Ayush — reúne mais de 43.000 registos de investigação. A continuidade da investigação, da documentação e da avaliação científica pode fortalecer a compreensão do Ayurveda e contribuir para o estabelecimento de normas, serviços e produtos fiáveis.

Isto não significa substituir os princípios tradicionais do Ayurveda. Trata-se, antes, de construir pontes mais sólidas entre tradição e conhecimento, conhecimento e evidência, evidência e inovação, e inovação e bem-estar público.

Ayurveda para um amanhã mais saudável

A história da Ayurveda hoje não se resume a olhar para trás, para uma tradição milenar. Trata-se de questionar de que forma o conhecimento tradicional pode contribuir, de forma responsável, para os desafios de saúde e para as aspirações do futuro.

Ao celebrar o Dia do Ayurveda 2026, a Índia transmite uma mensagem de abertura e cooperação: maior ênfase na prevenção e no bem-estar, investigação científica mais robusta, elevados padrões de qualidade e segurança, e uma colaboração internacional mais profunda.

Para países e comunidades de todo o mundo — incluindo em África —, o crescente debate global sobre a medicina tradicional oferece oportunidades para o intercâmbio de conhecimentos e experiências relacionados com hábitos de vida saudáveis, plantas medicinais, bem-estar e práticas sustentáveis.

“Ayurveda para um Amanhã Mais Saudável” é, em última análise, um convite para ligar a sabedoria do passado às possibilidades do futuro — colocando a saúde, o bem-estar e as pessoas no centro.

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