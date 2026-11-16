A concorrência entre a China e os EUA, mas também com a Europa, o Japão e a Índia, pela energia e pelos materiais críticos, bem como a necessidade destas potências de obterem apoio diplomático nos seus confrontos, oferece a África uma nova oportunidade de aumentar o seu peso internacional. Mas também implica riscos relevantes.

Por Igor Galo

A concorrência entre a China e os Estados Unidos abriu uma janela de oportunidade para muitos países em desenvolvimento. No xadrez mundial, em que as superpotências disputam aliados, recursos e cadeias de abastecimento, a capacidade de negociar em condições mais favoráveis deixou de ser um privilégio exclusivo das grandes potências. África, com as suas enormes reservas minerais, o seu potencial agrícola por explorar e uma demografia sem paralelo, encontra-se perante um «dividendo geopolítico» que pode mudar o seu futuro.

Esta dinâmica não é nova, mas intensificou-se drasticamente. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia pôs em evidência a perigosa dependência mundial dos cereais e dos óleos vegetais do Mar Negro. E o conflito no Golfo Pérsico obrigou grandes consumidores, como a UE, o Japão e a Índia, a procurar novos fornecedores de energia. A lição é clara: não basta garantir o acesso a bens essenciais; é preciso diversificar os fornecedores para evitar uma dependência excessiva de um único parceiro. E, nessa diversificação, África surge com cartas privilegiadas.

O continente indispensável para a transição energética



Os números são eloquentes. África produz 72% do cobalto mundial e 71% dos metais do grupo da platina, concentra 70% das reservas globais de fosfatos e responde por 44% da cromite, 36% do manganês e 21% do ouro do planeta. A Guiné exporta mais de 25% da bauxite a nível mundial. Um relatório da Universidade das Nações Unidas (UNU-INRA) salienta que África possui cerca de 30% das reservas mundiais de minerais críticos e que as receitas globais do cobre, níquel, cobalto e lítio poderão atingir 16 biliões de dólares até 2050, estando a África Subsaariana posicionada para captar mais de 10% desse valor.

O quase monopólio chinês na refinação destes minerais — a China controla aproximadamente 90% da grafite para baterias e mais de 60% do lítio e do cobalto refinados — oferece aos governos africanos uma posição negocial sem precedentes. Os investimentos públicos em minerais críticos nas economias avançadas atingiram 65 mil milhões de dólares em 2025, quatro vezes mais do que em 2023. África deve assegurar que parte desse financiamento se traduza em capacidade de processamento local, criando empregos locais de qualidade, e não se limite a uma nova geração de minas destinadas à exportação, como tem sido frequente no passado.

Alimentar o mundo e os africanos: o potencial silencioso

Outra área com potencial para o desenvolvimento africano, talvez ainda mais surpreendente, é a produção de alimentos. Embora existam grandes diferenças entre regiões e países, o continente tem potencial para se alimentar a si próprio e até para se tornar um fornecedor global de determinados produtos.

Por exemplo, a RDC possui mais de 80 milhões de hectares de terras cultiváveis, dos quais menos de 10% estão em produção. O Banco Mundial assinalou que, se fosse plenamente desenvolvida, a agricultura congolesa poderia alimentar mais de mil milhões de pessoas.

É realista pensar que terras hoje improdutivas possam ser transformadas? O exemplo do Brasil demonstra que sim. O Cerrado brasileiro, considerado durante décadas um ecossistema de baixa fertilidade, foi transformado pela empresa pública Embrapa através da biotecnologia e da correcção dos solos. Esta antiga região empobrecida e pouco produtiva do gigante latino-americano representa 60% da produção agrícola brasileira e 22% das exportações mundiais de soja. Se uma transformação semelhante fosse aplicada às vastas terras cultiváveis da África Central e Ocidental, o impacto na segurança alimentar global e regional seria revolucionário.

Energia: novos actores num xadrez em fragmentação

Mais conhecido é o potencial da região no domínio da energia, com a Nigéria, o Gabão, a Argélia ou a Líbia entre os líderes na produção de gás e petróleo. Mas as novas explorações e o avanço da tecnologia estão a alargar a produção de matérias-primas energéticas a muitos outros países, precisamente num momento em que os principais consumidores mundiais procuram desesperadamente diversificar os seus fornecedores.

Um exemplo é o projecto Greater Tortue Ahmeyim (GTA), na fronteira marítima entre o Senegal e a Mauritânia, que registou o seu primeiro carregamento de GNL em Abril de 2025, com uma capacidade de 2,4 milhões de toneladas anuais. Moçambique retomou, em Janeiro de 2026, o seu megaprojecto de GNL, com um orçamento de 20,5 mil milhões de dólares. A Tanzânia negoceia um investimento de 42 mil milhões para um projecto com capacidade de até 10 milhões de toneladas anuais. São sinais inequívocos de que África se posiciona como fornecedor energético alternativo para a Europa e a Ásia. Sem esquecer as refinarias locais, como a da Dangote na Nigéria, sinal promissor de criação de valor acrescentado.

Não apenas geopolítico, também um dividendo demográfico

Os trunfos africanos para alcançar maior relevância e influência global não se limitam à geopolítica. Ao potencial dividendo geopolítico que se apresenta actualmente ao continente junta-se um dividendo demográfico sem paralelo. A população africana, de 1 550 milhões em 2025, deverá atingir 2 586 milhões em 2050. A idade mediana do continente é de apenas 19 anos, contra 46 na Europa. Por volta de 2040, a população em idade activa em África ultrapassará a da Índia e da China juntas. Embora o continente também registe uma diminuição do número de filhos por mulher e um aumento da esperança de vida, África é o único continente onde a população activa cresce de forma sustentada.

A combinação de ambos os dividendos já apresenta resultados. Segundo o FMI ( World Economic Outlook , Outubro de 2026 ), a África Subsaariana cresceu 4,5% em 2025, contra 3,1% a nível mundial, mantendo a mesma taxa de 4,5% prevista para 2026. Há 31 países africanos que ultrapassam 4% de crescimento em 2026, entre eles o Sudão do Sul (10,5%), a Etiópia (9,2%), o Ruanda (7,4%), a Guiné (7,2%), o Benim (7,0%), a Costa do Marfim (6,0%), a Tanzânia (6,0%), o Egipto (5,1%), Marrocos (4,5%), Angola (4,4%) e a Nigéria (4,2%). A abrangência desta lista evidencia que o dinamismo africano é uma tendência continental.

A partida decisiva

Num mundo em redefinição e fragmentação, reforça-se a oportunidade de África melhorar a sua posição e influência global. A concorrência pelos seus recursos e pelo seu apoio diplomático pode colocar a região numa posição que lhe permita negociar melhor e dar um impulso decisivo ao seu desenvolvimento. O desafio é manter estas taxas de crescimento e transformá-las em melhorias sólidas.

As dificuldades são reais. Criar instituições fortes, transparentes e democráticas que garantam a paz, a coesão social e um desenvolvimento equitativo continua a ser o grande desafio por vencer. África tem pela frente alguns anos de ventos favoráveis. Só falta que os líderes políticos e económicos do continente tenham plena consciência desta conjuntura. Não é a falta de recursos que mantém África numa posição de desvantagem, mas sim a falta de instituições sólidas e de líderes — políticos e económicos — honestos e corajosos que zelem pelo desenvolvimento do continente. O dividendo geopolítico está aí. Aproveitá-lo ou desperdiçá-lo é a grande partida que se joga agora.