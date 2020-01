Actriz portuguesa Fernanda Serrano voa para férias de sonho em São Tomé

A presença de Fernanda Serrano em São Tomé, insere-se nos objetivos da STP AIRWAYS, conjugada com a afabilidade das gentes são-tomenses e cenários de cartão postal luxuriantes, servindo-se do valor de influenciadores da opinião pública, para aumentar as chegadas de Turismo ao arquipélago.

Após as várias visitas de Nicolau Brayner, recorde-se que, inclusivamente com o apoio da EAA, rodou em São Tomé e no ilhéu das Rolas, cenas da produção portuguesa “A Teia de Gelo” (2012), a visita da atriz, modelo, apresentadora de televisão e escritora Fernanda Serrano, com duas obras publicadas, “Também Há Finais Felizes” (2013) e “Viva a Vida” (2019), renova traduzir-se, numa grande operação de charme para São Tomé e Príncipe. O destino onde nos entendemos na mesma língua, por via das redes sociais da atriz, prepara-se para ganhar milhares de gostos.

A economia azul para São Tomé e Príncipe é um fator de crescimento das suas finanças púbicas, com um Produto Interno Bruto (PIB) a não ultrapassar um crescimento de 1,5% em 2019 o Turismo continua a ser fonte para a captação de divisas e a STP AIRWAYS um parceiro estratégico do país para consolidação destas políticas.

A euroAtlantic airways é proprietária do Operador Turístico Sonhando que distribui às Agências de Viagens programas com os locais visitados por Fernanda Serrano nesta viagem de sonho.

Fonte – Relações Públicas da EuroAtlantic Airways