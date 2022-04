Ilhéu das Rolas irá acolher Centro de Interpretação do Território

Iniciaram-se os trabalhos na Escola Básica do Ilhéu das Rolas para a instalação do Centro de Interpretação do Território. Nesta primeira fase estão a ser realizadas pequenas obras de melhoria da infraestrutura, em que numa das salas será criado o Centro de Interpretação com uma exposição sobre o património natural e cultural local.

Com a criação do Centro de Interpretação do Território a ADPM e os parceiros locais pretendem valorizar a identidade do Ilhéu das Rolas, potenciando a oferta turística existente, bem como promover o desenvolvimento de ações de sensibilização e informação na área do património natural e cultural de São Tomé.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do projeto EQUADOR – Promoção do Turismo Sustentável e Inclusivo em São Tomé e Príncipe, promovido pela ADPM em parceria com a Direção Geral de Turismo e Hotelaria de São Tomé e Príncipe, a Câmara de Caué, o Pestana Hotel Group e com o cofinanciamento do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.

Obras no Ilhéu das Rolas

Sobre a ADPM: A ADPM é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) sedeada em Mértola (Portugal). Foi constituída em 1980, desenvolvendo desde então uma estratégia de atuação centrada na capacitação das populações com quem trabalha e na promoção dos recursos endógenos. Tem desempenhado um papel fulcral na promoção dos recursos endógenos, atuando paralelamente em diversas áreas intervenção, tais como: Ambiente e Agricultura Sustentável; Educação/Formação; Empreendedorismo e Inovação Rural; Património, Indústrias Culturais e Criativas e Serviços de Turismo; Intervenção e Animação Social; Educação/ Cooperação para o Desenvolvimento.

FONTE – Associação de Defesa do Património de Mértola