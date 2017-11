Direitos das mulheres – Cacau de alta qualidade

Agricultura a par das pescas e do comércio são sectores onde a presença da mulher é muito expressiva em São Tomé e Príncipe. Inácia Veiga, é uma das mulheres são-tomenses que demonstra na prática, que a produção do cacau de alta qualidade é garantia de futuro para as famílias dos agricultores, no combate a pobreza no meio rural, e para o crescimento da economia de São Tomé e Príncipe.

Na sua parcela de terra executa técnicas de cultivo do cacau que permitem maior produção e de alta qualidade. Agricultura deu autonomia, auto estima, e emancipou a mulher que assume de peito aberto ser a par dos homens, mais um braço potente, no desafio para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

Toda a história num documentário de 5 minutos :