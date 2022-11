ONU disposta a estimular economia inclusiva em São Tomé e Príncipe

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Coordenador do sistema das Nações Unidas diz haver oportunidades para apostar em economias verde e azul; novo ciclo de governação deve definir valores para projetos de cooperação; empregos para jovens e mulheres serão destaque na parceria.

As Nações Unidas em São Tomé e Príncipe apostam em estimular uma economia inclusiva alavancando o desenvolvimento sustentável e a inclusão.

Após as eleições legislativas de setembro, o país com mais de 215 mil habitantes se prepara para dar início a um novo ciclo. A posse dos parlamentares é esperada para os próximos dias e, na sequência, a operação do novo governo formado após o pleito deste ano.

Prioridades

A ONU News, em Nova Iorque, falou com o coordenador residente das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe. Eric Overvest disse que, ainda na expectativa de detalhes finais sobre aplicação de fundos, já foi observado como mulheres e jovens precisam de atenção.

“Primeiro, o tema econômico. É importante dar mais atenção ao setor da economia e do emprego para mulheres e a participação dos jovens na vida econômica. As Nações Unidas ajudam com a solução de problemas específicos em formações para fomentar a participação de jovens e mulheres nesses setores. Está ainda o tema de proteção social, onde a ONU, em parceria com o Banco Mundial, também apoiou o processo de registros sociais. Para que pessoas não sejam deixadas para trás: as pessoas com deficiência, na situação da pobreza, e tenham serviços médicos, de saúde de educação. Que as crianças mais pobres possam ir à escola e que pessoas com deficiência tenham acesso a serviços públicos.”

A cooperação com a ONU envolveu cerca de US$ 23 milhões em 2021. Para o novo ano, o quadro de financiamento para um período mais amplo da parceria ainda será confirmado após a nomeação do novo governo.

No entanto, o chefe das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe diz haver potencial para crescimento e que os contatos estabelecidos até agora asseguram haver espaço para uma nova dinâmica econômica.

“O governo começa o mandato no fim deste ano e as Nações Unidas iniciam um novo quadro de cooperação que cobre quatro áreas. Primeiro é a área social: educação e saúde de um país é a economia azul e a economia verde. São dois setores muito importantes para São Tomé e Príncipe. São ilhas maravilhosas que têm muitos recursos na economia azul e na economia verde.”

Cargos parlamentares e ministeriais

Uma das medidas mais recentes pela inclusão no país foi o aumento da participação política das mulheres. A Assembleia da República adotou uma nova lei da paridade prevendo que uma cota de 40% assuma cargos parlamentares e ministeriais.

Eric Overvest vê o intercâmbio local com autoridades, jovens, mulheres e grupos vulneráveis como um dos maiores impulsos para o cumprimento dos alvos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em diferentes áreas.

“Agricultura biológica, ecológica e o turismo ecológico. Em terceiro lugar está o tema da governação e a importância de reforçar as capacidades das instituições públicas da justiça e do meio ambiente. Este é um país carbono negativo que sofre com as ações das mudanças climáticas. As Nações Unidas têm ações práticas para a questão de adaptação do país às mudanças climáticas.”

A caminho do 47º ano de presença das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, o Quadro de Cooperação que cobriu o período de 2017-2021 mobilizou cerca de US$ 42 milhões da organização.