Filipe Chiolo lançou nova música em clip

FILIPE CHIOLO – BIOGRAFIA

Filipe Chiolo, músico compositor e vocalista Santomense, lançou no dia 20 de Outubro uma nova música com videoclip. Residente em Portugal, mais concretamente em Coimbra o músico é filho de pai são-tomense.

Filipe Chiolo é o nome artístico de Filipe Gomes, natural de Cabinda, filho de pai são-tomense e de mãe cabindense. Nos anos de 1980, devido à instabilidade política em Angola, Filipe vai morar na ilha de São Tomé, ainda na ilha no ano de 1993 ele passa a integrar o grupo cultural de dança “Os teimosos”.

Entre 1998 – 2003, já na cidade portuguesa de Coimbra, enquanto estudante de Engenharia Mecânica, Filipe integra o Grupo Cultural da Associação de Estudantes de São Tomé e Príncipe, onde atua como dançarino e percussionista, ao passo que começa a apreciar a canção de Coimbra com as suas sonoridades,a sua guitarra e os poemas de amor entoados nas serenatas dos estudantes.

Em 2005, já morando em lisboa e trabalhando como engenheiro, Filipe começa a ter aulas de canto e é convidado a fazer parte do grupo gospel “100 Vozes”, dirigido pelo maestro angolano Guy Destino.

Ao retornar a São Tomé, entre 2006 -2018, Filipe coordena o coro infantil da Fundação Novo Futuro STP.

Em 2021, residindo em Portugal na cidade de Coimbra, Filipe Chiolo compõe e lança o seu primeiro singlede nome “Recomeçar”, em 2022 seguem-se outros singles sendo o mais recente “I Need Your Smile”. As suas canções apresentam sonoridades variadas, fruto das influências que Chiolo recebeu da música dos Congos, de Angola, de São Tomé e Príncipe, do grupo antilhano os Kassav, da canção de Coimbra e dos cânticos espirituais cristãos. As suas canções apresentam uma mensagem de autoconhecimento, encorajamento e espiritual.

FONTE : Filipe Chiolo