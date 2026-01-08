Vídeos Aproxima-se o ano novo chinês 2026 By Téla Nón Posted on 8 de Janeiro de 2026 Related Items:china, destaque Recommended for you 2026, ano dos intercâmbios humanos e culturais China-África: o diálogo das culturas para impedir a arbitrariedade 3a Semana do Cinema Chinês em Ouagadougou: dois documentários de CGTN Français projetados Intervenção americana na Venezuela: desprezo do direito internacional FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ