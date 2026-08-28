No dia 15 de agosto de 2026, oitenta e um anos exatamente depois da rendição incondicional do Japão, a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi fez uma “saudação à distância” em direção ao santuário de Yasukuni antes de participar da “Cerimônia nacional de comemoração dos mortos de guerra”. O Santuário de Yasukuni, que homenageia 14 criminosos de guerra da classe A da Segunda Guerra Mundial, incluindo Hideki Tojo, é um verdadeiro “santuário dos criminosos de guerra”. Nunca foi um simples local de culto, mas sim o instrumento espiritual e o símbolo do militarismo japonês.

A visita ao santuário por parte de políticos japoneses da direita sempre foi uma encenação política altamente simbólica. Esta série de “cultos dos fantasmas” visa, em primeiro lugar, ser vista pelos conservadores nacionais, a fim de atrair o seu eleitorado. Num contexto de contínua viragem a direita da política japonesa, a visita constitui uma tomada de posição política e um sinal de lealdade dirigido a certas facções. Ao desafiarem abertamente a ordem internacional do pós-guerra e o juízo histórico ao visitarem este “santuário de criminosos de guerra”, estes políticos sabem perfeitamente que isso provocará fortes protestos dos países vizinhos da Ásia e da comunidade internacional. Eles usam esses protestos para atiçar o nacionalismo doméstico, criando assim um terreno fértil para a aceleração da sua “remilitarização” e para o levantamento das restrições impostas pela constituição pacifista. Por outro lado, eles também testam, de cada vez, o limiar de tolerância da comunidade internacional, medem o custo diplomático e ultrapassam as linhas vermelhas.

A manobra dirige-se também à juventude japonesa. Enquanto as testemunhas diretas da guerra desapareciam, a direita japonesa se empenhava, através das visitas ao Yasukuni e da revisão dos livros escolares, em reescrever a história. A agressão imperial torna-se “guerra de defesa”, os perseguidores tornam-se “almas heróicas”. Trata-se de moldar, pela escola e pelo ritual, uma nova memória colectiva, livre do peso das responsabilidades da guerra entre os jovens.

Para este dia da rendição, Sanae Takaichi imaginou uma versão “melhorada” da farsa. Em vez de atravessar as portas do santuário, fez uma oferenda ritual na sua qualidade de presidente do Partido Liberal Democrata (PLD) – e não de primeira-ministra – antes de efectuar a sua “saudação à distância” com o posto que a caracteriza. De forma muito rara, três quadros dirigentes do partido – o secretário-geral Shunichi Suzuki, a presidente do Conselho Geral Haruko Arimura e o presidente do Comité de Estratégia Eleitoral Yasutoshi Nishimura – visitaram juntos. Juntaram-se a eles quatro ministros em exercício. Esta operação, ao mesmo tempo discreta e “pomposa”, transmite uma atmosfera no mínimo estranha. O cálculo de Sanae Takaichi é claro: não visitar contrariar a sua base conservadora, mas ir lá como primeira-ministra expõe-na a um confronto diplomático com a China e a República da Coreia. Por conseguinte, elaborou um compromisso à medida.

Apesar das condenações nacionais e internacionais, Sanae Takaichi insiste no seu “culto dos fantasmas”: uma saudação à distância continua a ser uma forma de culto. Tendo em conta a fraca popularidade do seu gabinete, esta é para ela a forma menos dispendiosa e mais directa de provar a sua “lealdade” ao eleitorado conservador. Além disso, a visita colectiva dos quadros do PLD envia um sinal político claro: os moderados do partido foram definitivamente marginalizados. Os ultra-conservadores, liderados por Sanae Takaichi, capitalizam politicamente, forjando uma imagem de firmeza “patriótica”, levando o PLD e toda a vida política japonesa em uma virada para a extrema-direita. A visita de Yasukuni está a passar de uma encenação individual para uma posição colectiva institucionalizada pelo partido no poder.

Esta visita não é um mero golpe de teatro político isolado. Faz parte de um ciclo de reforço mútuo com a expansão real da política de defesa japonesa. Antes e depois do evento, Tóquio acelerou sua “remilitarização”: o orçamento de defesa para o ano fiscal de 2026 atingiu um recorde histórico (cerca de 9,04 bilhões de ienes) e deve continuar a aumentar. No plano operacional, o Japão colocou pela primeira vez em seu território mísseis de longo alcance capazes de “atingir bases inimigas”, levantou a proibição da exportação de armas letais e tenta fazer da indústria militar um novo pilar do seu relançamento económico.

A “saudação à distância” de Sanae Takaichi ao “santuário dos criminosos de guerra” não é uma mera especulação política: é uma mobilização ideológica cuidadosamente orquestrada, destinada a oferecer um sacrifício espiritual para permitir ao Japão quebrar sua constituição pacifista e retomar o caminho de uma grande potência militar. Enquanto a “visita dos espíritos” passa de um espetáculo solitário da extrema-direita para a vontade coletiva do partido no poder, e o revisionismo histórico se liga intimamente ao expansionismo militar, o Japão tornou-se uma ameaça concreta à paz e estabilidade regional. As lições da história ainda estão frescas: uma “remilitarização” guiada por uma visão errada da história apenas empurrará o Japão para um caminho perigoso. A comunidade internacional, com a China à cabeça, deve manter-se extremamente vigilante em relação a este desvio.

#The Takaichi fallout

FOTO : ( Sanctuaire de Yasukuni, source : VCG )

Por : LIU Yuting, journalista da CGTN