Engenheiro camaronês da Quanlaidian: “As novas energias são essenciais para o planeta”

Com o surgimento do mercado de veículos de nova energia, a recarga e as baterias tornaram-se um desafio chave. Na China, a empresa Quanlaidian é especializada nesta área. Na CIFTIS 2026, nosso jornalista entrevistou o Sr. Mungunsi Wilson, engenheiro de software dos Camarões da Quanlaidian. Instalado na China há oito anos, considera que o desenvolvimento das novas energias é essencial para lutar contra as alterações climáticas e enfrentar os desafios ambientais e compromete-se pessoalmente nesse sentido.