Neves debaixo de fogo

O líder do campeonato da 2ª divisão, Neves, recebe este sábado, sobre brasas o 2º classificado, Amadora de Agostinho, que no caso de triunfo, ascenderá ao topo da competição, com mais dois pontos que os anfitriões.

Face a isto, a equipa da casa sabe que somente a vitória a interessa, para não correr o risco de ser vaiado pela sua claque, que está zangado, face as últimas exibições.

Calendário:

Palmar vs JUBA, sábado;

Boavista vs Sporting ST, sábado;

Neves vs Amadora, sábado;

Guadalupe vsÔque-del-rei, domingo;

Micolo vs UDESCAI, domingo.

Gil Vaz