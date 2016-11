Riboque empata e perde 2ª posição

O Riboque empatou, no final-de-semana, com a UDRA de Angolares (1-1) em jogo da 20ª jornada do principal escalão do futebol santomense e foi ultrapassado pelo Caixão Grande que venceu em casa os Dinâmicos de Folha Fede, por 4-2.

Resultados da 20ª jornada

Sábado:

Santana – Kê Morabeza, 2-1;

Correia – Aliança Nacional, 2-2;

Riboque – UDRA, 1-1;

Domingo:

Inter de Bombom – Sporting Praia Cruz, 0-4;

Caixão Grande – Folha Fede, 4-2;

Monte Café – Trindade, 0-1.

Gil Vaz