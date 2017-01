COI exige que João Costa Alegre resolva a crise no COSTP até 15 de Fevereiro

Numa carta datada de 19 de Janeiro, endereçada ao Presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe (COSTP), a direcção do Comité Olímpico Internacional, reagiu em relação a crise que se abateu sobre o COSTP em Dezembro de 2016.

Em plena sessão da Assembleia-geral, convocada em Dezembro de 2016 para eleger o novo Presidente do COSTP, o Presidente cessante João Costa Alegre(na foto), suspendeu a sessão e abandonou a sala, por discordar com a decisão da Assembleia Geral, em manter a segunda candidatura às eleições. A maioria absoluta das federações desportivas do país se preparavam para por fim ao mandato de João Costa Alegre, a frente do COSTP, que já demora 20 anos.

Pela primeira vez nos últimos 20 anos, João Costa Alegre iria ter uma candidatura adversária nas eleições para a presidência do COSTP.

A organização olímpica nacional ficou mergulhada num impasse, que preocupa o Comité Olímpico Internacional. Assim na carta endereçada a João Costa Alegre, diz «em primeiro lugar permitam-nos de vos exprimir a nossa surpresa face a essa situação conflituosa repentina …»

Na carta o COI, apela a João Costa Alegre, no sentido de «estabelecer um diálogo construtivo com todos os membros do Comité Olímpico, e demais partes envolvidas no sentido de encontrar o mais rápido possível até 15 de Fevereiro de 2017, uma solução de compromisso no respeito dos estatutos do vosso Comité Olímpico Nacional e da Carta Olímpica».

Até 15 de Fevereiro, o Comité Olímpico Internacional considera que a actual direcção do Comité Olímpico Nacional deve manter-se em funções, e que «as eleições possam ser realizadas em condições aceitáveis e em conformidade com os Estatutos».

Abel Veiga