Campeonato Nacional 2017 arranca este sábado

O campeonato santomense de futebol, temporada 2017, começa este final de semana com recepção do campeão nacional, Sporting de Praia Cruz, aos Dinâmicos de Folha Fede, numa jornada em que o jogo de cartaz será Aliança Nacional vs UDESCAI.

Das 12 equipas que participam na prova, apenas duas merecem o destaque, Neves e UDESCAI, que regressam assim ao principal escalão do futebol nacional, após ausência de uma e três temporadas, respectivamente.

Na primeira ronda do campeonato, os destaquesvão para os jogos, Sporting de Praia Cruz vs Folha Fede, Aliança vs UDESCAI, e Trindade vs Bombom.

Também nesta jornada, Caixão Grande apadrinha o regresso de Neves, UDRA defronta Monte Café e Riboque recebeUD Correia.

De acordo com o vice-presidente da federação, Manuel Pereira, as condições mínimas estão criadas para o arranque da nova época competitiva, onde os clubes foram agraciados com 20.000.00 (vinte milhões de dobras), mais os materiais desportivos, fruto do protocolo de cooperação com a congénere marroquina.

Calendário da 1.ª Jornada:

Sábado: 22.04.2017

Caixão Grande vs Neves,campo de Caixão Grande;

UDRA vsAgrosport, Estádio 12 de Julho;

Trindade vs Bombom, campo de Folha Fede;

Domingo: 23.04.2017

Praia Cruz vs Folha Fede, campo de P. Cruz;

Riboque vs Correia, campo Riboque;

Aliança vs UDESCAI, campo Pantufo.

Gil Vaz