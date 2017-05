Riboque escorrega no Monte

Não está sendo nada fácil a vida do Vitória de Riboque neste início do campeonato, já lá vão sete pontos deitado fora, somando os três da tarde deste domingo, no deslize ao terreno de Monte Café (1-0).

O golo solitário, mas que valeu os três preciosos pontos para turma da casa, que chegou aos sete, alcançado o pelotão da perseguição, foi apontado na etapa complementar por intermédio de Lucas (capitão).

Resultados da quarta jornada:

Sporting Praia Cruz vs UDRA de Angolares (1-1)

Inter Bombom vs Aliança Nacional(1-2)

Folha Fede vs Trindade FC(2-0)

Agrosport Monte Café vs Vitória de Riboque(1-0)

UDESCAI vs Caixão Grande(2-2)

Neves vs Correia(adiado)

Gil Vaz