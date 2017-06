Sundy deixa Operários mais longe do rival

A Sundy causou a maior surpresa da ronda sete do Regional de Futebol, ao vencer no sábado, os Operários, por tangencial, 1-0, deixando o adversário em maus lençóis e longe do seu rival Porto Real, que aumentou para seis a distância que os separam.

Quem tirou proveito deste deslize foi o Sporting, que no domingo, encerrou com o triunfo sobre o 1º de Maio,3-2,troncando de posição com o Operários, que foi o grande vilão da jornada.

Resultados após a sétima jornada:

Porto Real – UDAPB, 1-0,

Sundy – Operários, 1-0,

Primeiro de Maio – Sundy, 2-3,

Classificação

1º Porto Real, 7 jogos/19 pontos,

2º Sporting, 7/15,

3º Operários, 7/13,

4º UDAPB, 7/9,

5ºSundy, 7/6,

6º Primeiro de Maio, 7/0.

Gil Vaz