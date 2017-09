Juiz santomense no jogo Guiné-Equatorial – Camarões

O santomense Esterline Gonçalves vai apitar a recepção da Guiné-Equatorial aos Camarões, no domingo, anunciou esta semana a CAF.

Gonçalves de 36 anos será coadjuvado pelos assistentes, Edgar Semedo (1º) e Humbilina Santos (2º). Já o quarto árbitro será Raul Aguiar.

Antes da partida o quarteto esteve em acção na última jornada, no embate de boa memória para o Praia Cruz diante de Caixão Grande, com triunfo, por 6-1, onde puderam testar as novas tecnologias de comunicação.

O amistoso entre os dois países está a ser aguardado com muita expectativa, noticia as mídias locais.

A equipa deixa esta sexta-feira ou sábado à capital santomense, com destino ao país vizinho.

Henrie Martins