Jogo dos aflitos no Mondlane

Arena Eduardo Mondlane acolhe este domingo, jogo da 19ª jornada, o desafio dos aflitos, entre Inter de Bombom e UDESCAI, 11º/12º classificados, respectivamente.

Começa a ficar difícil a matemática para estes dois emblemas, que ocupam os últimos lugares da tabela classificativa, com vantagem para os anfitriões, que está abaixo da linha de água, em igualdade pontual com o primeiro clube acima desta linha, Monte Café, com 17 pontos, mais três que o adversário.

O jogo está aser aguardado com muita expectativa, no seio dos emblemas, porque sabem que nesta altura, não podem desperdiçar ponto, para não correm o risco de ditar o regresso ao escalão secundário.

Neste sentido, os técnicos prometem uma equipa aguerrida e focada nos três pontos, mas com ouvidos em Wembley, onde paralelamente jogao Monte Café, ante Aliança Nacional, que também está visado nesta luta.

Gil Vaz