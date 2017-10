Corrida CST Helpo é já neste domingo

A Helpo com o patrocínio da CST e apoio do Ministério da Juventude e Desportos, Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e Intermar, promove este domingo,15, a 7ª Corrida Solidária Internacional Helpo, na capital santomense.

O evento que teve a sua génese em 2011, em Cascais, Portugal, com o objectivo de chamar a atenção da comunidade internacional para a urgência em erradicar a pobreza, decorrerá também noutros pontos da CPLP, nomeadamente em Portugal e Moçambique.

A Corrida Solidária Internacional terá uma extensão de 5km, e sairá para as ruas às 6h00.

Henrie Martins