É assim que está o Jornal Téla Nón, e a maioria das instituições públicas e privadas de São Tomé e Príncipe, em Stand By. Tudo por causa da falta de energia eléctrica no país. Uma situação de completa paralisia de quase toda actividade económica e social, que nos últimos 10 dias, chegou a um ponto nunca antes tão crítico.

O Téla Nón (Nossa Terra), no leve-leve prudente, mantém a paciência, a calma, e convida os leitores para o mesmo exercício. Muita calma nesta hora, em que as trevas ameaçam o verde(esperança) das ilhas. Situação que põe em causa a actualização do Téla Nón, e a divulgação de notícias por outros canais de comunicação social, que também se encontram em Stand By.

Pela Direcção do Jornal Téla Nón