PAFAE começou a instalar central fotovoltaica para alimentar o CIAT

O centro de investigação agronómica e tecnológica de São Tomé e Príncipe(CIAT), beneficia de um projecto de energias renováveis avaliado em 217 mil euros. Financiado pela União Europeia e o Instituto Camões, o projecto começou a instalar 120 painéis solares nas instalações do CIAT.

A primeira pedra para a construção da central fotovoltaica que vai ter capacidade de produzir 65 quilowatts de energia, foi lançada numa altura em que São Tomé e Príncipe se confronta com uma profunda crise no fornecimento de energia eléctrica.

A infra-estrutura vai ajudar o CIAT a conter as sucessivas avarias de equipamentos e a danificação das amostras no laboratório por causa dos sucessivos cortes no fornecimento de energia térmica fornecida pela empresa estatal de electricidade, EMAE.

«Com esta central podemos contar com electricidade 24 sobre 24 horas e as nossas análises laboratoriais poderão ser realizadas de forma eficiente», garantiu Gaspar da Graça, director do Centro de Investigação agronómica e tecnológica.

A representação da União Europeia, destacou o facto de o projecto contribuir para a sustentabilidade ambiental.

Por sua vez a representação do ministério da agricultura, pescas e desenvolvimento rural, assegurou que os painéis solares vão libertar o CIAT de muitos constrangimentos.

O projecto de apoio às fileiras agrícolas de exportação é executado pelo Instituto Marquês de Valle Flor.

Abel Veiga