AGER prepara alterações na legislação sobre a produção e consumo de eletricidade

A regulamentação do setor elétrico em São Tomé e Príncipe vai sofrer alterações.

A AGER, a agência geral de regulação, vai atualizar a legislação sobre a produção e consumo de eletricidade no país.

«Esses regulamentos são essenciais para os produtores independentes. Temos também regulamentos de autoprodução que vai incentivar a produção de energias renováveis individuais, ou seja, qualquer indivíduo que tenha a sua produção de energia renovável poderá injetar na rede, obedecendo os critérios para o efeito» – disse Sesneica Fernandes, presidente do conselho de administração da AGER

Ao todo são quatro diplomas que incluem projetos de regulação das relações comerciais do setor elétrico, bem como o de qualidade de serviços que foram submetidos a consulta pública durante um workshop de dois dias.

«Esses regulamentos vêm dar uma base sólida para que possamos construir uma melhor regulação do mercado. Vai regular a interação entre a EMAE e o operador independente, a relação que poderá vir a existir entre a EMAE e o autoprodutor, bem como a relação que possa existir entre a EMAE e os próprios consumidores» – avançou Sesneica Fernandes.

O objetivo é criar bases para a regulação do mercado do setor elétrico, numa altura em que o mercado de produção já está liberalizado.

«Além do produtor EMAE existem outros produtores de energia no mercado e há abertura para que outros produtores possam investir. Só estamos a criar regras para que todas essas ações aconteçam, respeitando as normas regulatórias para que possamos ter um equilíbrio no mercado para a satisfação tanto daqueles que estão a investir no mercado como dos clientes que vão beneficiar de todos esses investimentos» – sublinhou a presidente do conselho de administração da AGER.

Com esta iniciativa, a AGER procura igualmente a melhoria dos serviços aos consumidores.

José Bouças