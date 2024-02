Projeto de acesso à energia limpa inicia em março

O projeto de acesso à energia limpa e sustentável em S. Tomé e Príncipe vai garantir o fornecimento de 10 megawatts de energia, produzida a partir de centrais solares.

«Para além das intervenções que vamos fazer no Príncipe com a construção de minicentrais solares na região, vamos fazer centrais em Água Casada, em S.Tomé e vamos fazer, igualmente, intervenções em zonas isoladas onde não há acesso a energia. O projeto vai fornecer quites solares para as casas dos mais desfavorecidos e intervenções na rede da EMAE que se encontra em péssimo estado» – disse Faustino Neto, coordenador do projeto de recuperação do sector elétrico.

O projeto submetido à consulta pública é visto como estruturante e irá contribuir para o fortalecimento da economia nacional.

«Estamos a falar de um projeto que vem mudar de forma radical o sector energético do país. Como é que isso vai impactar na vida de cada santomense? Como é que isso vai impactar na estrutura de custos operacionais de cada agente económico? Muito simples: redução do custo de eletricidade. Com base nesse pressuposto estaremos em condições de melhorar o nosso ambiente de negócios e, a partir daí, atrair o investimento direto estrangeiro» – disse Hélio de Almeida, diretor-geral da Agência Fiduciária de Administração de Projetos.

O projeto que arranca já em março está avaliado em 60.7 milhões de dólares já garantidos, dos quais, o Banco Mundial entra com 47.7 milhões, o Banco Africano de Desenvolvimento garante 13 milhões e todo o resto é coberto pelo governo Japonês. Tem também o apoio do programa das nações unidas para o desenvolvimento.

José Bouças