CRISE: SATOCAO avança com o despedimento de 300 trabalhadores

SATOCAO, é a maior empresa privada que opera em São Tomé e Príncipe no domínio da produção e exportação do cacau. A empresa de capital franco-suíço, instalou-se em São Tomé no ano 2010. O acordo assinado com o Estado são-tomense para a renovação da cultura do cacau, permitiu a concessão de 2500 hectares de terra, para lançamento de novos cacaueiros.

Na antiga roça Morro Peixe a SATOCAO, construiu um centro industrial e tecnológico. O projecto orçado em 9 milhões de euros, tinha como um dos grandes objectivos elevar a produção do cacau das actuais 4 mil toneladas para 6500 toneladas até 2020. .

Mas no último mês de Outubro, a estratégia da SATOCAO mudou.

Fonte da ONTSTEP, a maior central sindical do país, disse ao Téla Nón que a administração da SATOCAO, avançou com um processo de despedimento colectivo que envolve 300 trabalhadores. Segundo a fonte só a intervenção do sindicado, evitou que mais 300 chefes de famílias são-tomenses, viessem engrossar o índice de desemprego no país e de mãos a abanar.

Os trabalhadores afiliados no sindicado, conseguiram provocar negociações com a administração da SATOCAO. Negociação que envolveu o Governo, e que levou o Primeiro-ministro Patrice Trovoada a pedir a suspensão do despedimento colectivo, até o seu regresso da tournée internacional que deve terminar esta semana em Marrocos, assegurou a fonte sindical.

No entanto as negociações entre o sindicado em representação dos trabalhadores e a administração da SATOCAO, avançaram nos últimos dias, garantiu a fonte sindical.

A SATOCAO, que já fechou as suas actividades em alguns terrenos concedidos pelo Estado são-tomense na região norte da ilha de São Tomé, diz que tem que conter prejuízos. Os terrenos que não estão a ser rentáveis para a produção do cacau deverão ser devolvidos aos Estado são-tomense, apurou o Téla Nón.

Abel Veiga