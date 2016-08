MLSTP anuncia ausência na tomada de posse do novo PR e ataca carácter fascista da TVS

O maior partido da oposição, o MLSTP, anunciou em comunicado da sua Comissão Política a não presença dos deputados da sua bancada parlamentar na tomada de posse do novo Presidente da República Evaristo Carvalho no dia 3 de Setembro.

Segundo o MLSTP tal decisão foi tomada pela sua Comissão Política após análise da difusão pela Televisão Pública são-tomense, a TVS de uma notícia publicada por um jornal São-tomense, “ O PARVO”, sob o título “ Em São Tomé e Príncipe cai o poder dos colonos negros”. «A nossa indignação é tanto maior quando a divulgação da notícia é feita pela nossa televisão pública, cuja linha editorial deve pautar pela isenção, transparência e verdade, pela promoção da coesão e orgulho nacional, e nunca pela divulgação de conteúdos que promovam o ódio, a divisão e a exclusão entre os são-tomenses», refere o comunicado da comissão política do MLSTP.

O maior partido da oposição recorda que após o advento da democracia há 26 anos o país tem sabido manter uma são convivência entre os seus filhos, independentemente de opiniões e posições políticas, de religião ou de origem de cada um, « dentro de um quadro de valores e costumes que identificam a nossa santomensidade».

O MLSTP diz que responsabiliza o governo da ADI « por ter permitido a transmissão daquelas mensagens insultuosas e de carácter fascista».

Mais ainda «exige a imediata demissão do Ministro Afonso Varela, enquanto titular da Comunicação Social, bem como do Director da TVS e apela ao Ministério Público e ao Conselho Superior de Imprensa, que no quadro das suas competências ajam em conformidade».

O comunicado do MLSTP, destaca que este episódio não é um ato isolado, mas sim «faz parte de um plano orquestrado pelo poder da ADI no sentido de gradualmente reduzir as liberdades e as garantias individuais, e pôr em causa o regime democrático vigente no país».

Abel Veiga