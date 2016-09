4 Chefes de Estado assistiram a investidura do Presidente do Gabão

O Presidente da Republica e Chefe de Estado são-tomense Evaristo Carvalho, representou São Tomé e Príncipe na cerimónia de investidura do Presidente do vizinho mais próximo do arquipélago, o Gabão.

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, também marcou presença assim como o Chefe de Estado do Togo Faure Gnassingbé, e o Presidente do Níger Mahamadou Issoufou.

Em 2009 a quando da primeira investidura de Ali Bongo como Presidente do Gabão, mais de uma dezena de chefes de Estados de África e do mundo marcaram presença na cerimónia.

Desta vez apenas 4 chefes de Estados Africanos, numa cerimónia que ficou marcada pela ausência de qualquer membro do Governo francês ou norte-americano. França e os Estados Unidos de América fizeram-se representar pelos seus embaixadores acreditados em Libreville.

As duas potências ocidentais contestaram o processo das eleições presidenciais no Gabão, ensombradas por situações fraudulentas, diz a imprensa francófona.

A cerimónia de investidura aconteceu 27 de Setembro no Palácio Presidencial em Libreville.

Abel Veiga