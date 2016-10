Patrice visita Quartel-general nas vésperas da reunião do Conselho Superior de Defesa

Esta quinta – feira o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas Evaristo Carvalho, reúne o Conselho Superior de Defesa para reestruturar o comando das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

Já na manhã de quarta – feira, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada visitou o quartel-general das forças armadas. Foi a primeira visita do Chefe do Governo ao quartel-general após a sua investidura em 2014 como Chefe do Décimo Sexto Governo Constitucional.

Disciplina, foi a principal palavra de ordem que Patrice Trovoada pronunciou na parada do quartel-general. Às praças, sargentos, e oficiais das forças armadas, o Primeiro-ministro, disse que a disciplina tem que reinar no quartel. Patrice insistiu tanto na disciplina que depois teve que explicar porquê, que o tema é pertinente. «Constatamos que no relacionamento entre elementos das forças armadas com a população tem havido situações menos positivas. A sociedade em geral no nosso país está indisciplinada, está intolerante, está stressada. Mas isso não pode ser comportamento dos membros da defesa e de segurança. São membros de uma instituição que não pode ter esse tipo de comportamento», declarou.

Com apoio da cooperação internacional, nomeadamente de Portugal, Estados Unidos, Taiwan, e Marrocos o Governo são-tomense conseguiu «superar algumas dificuldades», acrescentou Patrice Trovoada.

No entanto considerou que é necessário prosseguir com o esforço de investimento nas forças armadas, porque ainda existem lacunas na instituição militar.

Formação dos militares é uma prioridade urgente, para garantir a defesa nacional face as ameaças.

O Chefe do Governo apontou a pirataria marítima e o terrorismo como sendo ameaças actuais a paz e segurança tanto de São Tomé e Príncipe, como do mundo. «Precisamos formar os recursos humanos que existem nas forças armadas para corresponder melhor este dado novo em termos de segurança internacional», frisou.

Quando visitava o quartel-general das forças armadas na quarta – feira Patrice Trovoada, já sabia que na quinta – feira o Conselho Superior de Defesa iria se reunir no Palácio do Povo. O Chefe do Governo é um dos membros do conselho superior de defesa.

Aproveitou para dizer aos militares que o seu governo vi implementar um conjunto de acções legislativas, para aprofundar reforma das forças armadas e a sua reestruturação. «A lei da defesa nacional apresenta algumas incongruências que vamos corrigir. Também sempre defendi a adaptação da legislação as necessidades reais das forças armadas. Acredito que vamos evoluir neste domínio», pontuou.

Reformas que segundo Patrice Trovoada «, serão implementadas ainda nesta legislatura.

Abel Veiga

.