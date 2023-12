Presidente da República quer apoio de todos na reforma das Forças Armadas

O Presidente da República defendeu a necessidade de reforma das forças armadas de S.Tomé e Príncipe para que se possam adequar aos novos desafios.

É um desafio que deve ser assumido por todos, segundo o Presidente da República de São Tomé e Príncipe,que quer ver as Forças Armadas do país adequadas aos novos tempos.

«Temos todos de assumir o compromisso, particularmente ouvindo as chefias e fazer as reformas necessárias com vista a adequar as forças armadas aos novos desafios e as perspectivas que se desenham. A participação na defesa nacional é mais do que um dever por isso, todos os santomenses são chamados a dar o seu contributo» – disse o Presidente da República.

Carlos Vila Nova discursava na cerimónia de juramento de bandeira de novos soldados, onde defendeu, igualmente, um maior investimento do estado nas forças armadas.

«O estado reconhecendo o importante papel que as forças armadas podem desempenhar no actual contexto nacional e internacional deve investir no quadro das suas disponibilidades em áreas susceptíveis de conferir maior visibilidade, flexibilidade e capacidade operacional, fazendo com que as mesmas sejam capazes de cumprir quaisquer missões, quer de cariz essencialmente militar de reforço de segurança interna, quer de carácter humanitário de apoio a paz ou outro ao serviço do desenvolvimento».

Dos 342 novos soldados 7 são mulheres. A cerimónia decorreu no campo de futebol do quartel do morro, na cidade de S.Tomé.

José Bouças