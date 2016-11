PCD pede “Debate de Urgência” no Parlamento com Patrice Trovoada

O grupo parlamentar do Partido da Convergência Democrática (PCD), segunda força política da oposição, pediu ao parlamento a convocação de um debate de urgência sobre a governação do país e o Estado da Nação.

O pedido de “Debate de Urgência”, foi submetido a mesa da Assembleia Nacional na última segunda – feira 28 de Novembro. Numa cópia do documento que chegou a redacção do Téla Nón, lê-se que a bancada parlamentar do PCD, solicita «a presença do Governo na pessoa do senhor Primeiro Ministro Patrice Trovoada», no debate de urgência.

O documento que a bancada parlamentar do PCD, que deu entrada na mesa da Assembleia Nacional, descreve várias situações anómalas que ocorrem no país e que justificam o tal debate com Patrice Trovoada.

Diz o documento que passados dois anos de exercício do XVI Governo Constitucional, «a sociedade são-tomense tem vindo a assistir com alguma apreensão e muita preocupação a evolução do índice de criminalidade no país, associado ao aumento substancial de fome e miséria no seio da família são-tomense, facto que originou de acordo com a notícia tornada pública pelos meios de comunicação social a suicídio de uma mãe ainda jovem, que confrontada com a falta de alimentos para sustentar os seus filhos, decidiu pela sua eliminação física, de acordo com o relato dos familiares mais próximos».

Por outro lado, a bancada parlamentar do PCD considera que a promessa feita pelo Governo na pessoa de Patrice Trovoada de garantia de milhares de postos de trabalho e de oportunidades para os jovens, «tarda em chegar», o que na opinião do partido, «poderá estar na origem deste crescimento assustador da criminalidade».

O caso do empréstimo de 30 milhões de dólares contraído pelo Governo em nome do Estado são-tomense, junto a uma empresa privada chinesa, desde o ano 2015, é um dos muitos actos do Governo considerados ilegais, que a bancada parlamentar do PCD, quer ver esclarecidos no debate de urgência com Patrice Trovoada.

Abel Veiga