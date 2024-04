Morreu Arlindo Carvalho ex-Presidente do PCD

NOTA DE CONDOLÊNCIA PELO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO ARLINDO VICENTE DE CARVALHO, EX -PRESIDENTE DO PCD

A notícia chegou-nos de forma chocante e consternadora: faleceu o Companheiro Arlindo Vicente de Carvalho, personalidade decisiva no processo histórico da luta pela criação de um regime de abertura, liberdade e de união entre os santomenses, ou seja, democrático.

Falar do companheiro ora desaparecido é evocar a atitude prenhe de humildade, tolerância e de cordialidade que sempre demonstrou nos contactos tanto no domínio político, como na vida social, o que lhe merecia o respeito e a simpatia dos que com ele conviviam.

Daí que seja com profunda dor e pesar que a Direcção, bem como todos os militantes, simpatizantes e amigos do PCD lamentam a morte do companheiro Arlindo Vicente de Carvalho, médico de profissão, fundador e ex-presidente do Partido, actualmente membro do seu Conselho Nacional, falecido em Portugal vítima de doença.

Não há palavras susceptíveis de amenizar a flagrante dor advinda de tão grande perda, apenas nos cabendo dizer que estamos de braços abertos para oferecer aos familiares, em especial a esposa e os filhos, o nosso ombro de companheiros e amigos, no sentido da mitigação da dor com que todos nos confrontamos.

E isso porque, só por si, as palavras podem não expressar toda a tristeza e dor que sentimos pela perda do nosso tão estimado companheiro.

O PCD envia os seus mais sinceros e sentidos pêsames, convictos como estamos de que a sua alma encontrará a paz e a luz da esperança sempre iluminará o seu caminho.

S. Tomé, 2 de Abril de 2024

P’lo Presidente,

Maria dos Santos Tebus Torres