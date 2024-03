João Bonfim é o novo líder do PCD

João Bonfim foi eleito presidente do PCD. O novo líder do partido que venceu as primeiras eleições livres em São Tomé e Príncipe quer levar o PCD a reconquistar espaço na cena política de São Tomé e Príncipe.

Bonfim foi eleito com 282 votos contra 195 de Nelson Lombá, o outro candidato e torna-se no 7º presidente do PCD, o partido de convergência democrática, atualmente na oposição e sem assento parlamentar.

O PCD é considerado o partido da democracia, venceu as primeiras eleições livres em S.Tomé e Príncipe em 1991 com maioria absoluta. O novo líder diz ter a plena consciência do peso que passa a carregar para devolver ao partido o seu espaço no cenário político santomense.

«A minha moção de estratégia tem como lema reorganizar para vencer» disse João Bonfim.

Vencer no fortalecimento do PCD sem perder de vista a atual situação de S. Tomé e Príncipe.

«Um país não é uma manta de retalhos. Um país precisa de um projeto claro e de uma orientação para que os cidadãos vejam o seu nível de vida melhorar continuamente».

O novo líder do PCD deixou um recado ao governo de Patrice Trovoada.

«Daqui em diante eu irei confrontar o governo do nosso país com todas essas insuficiências, com todas essas imprecisões, com esse conjunto de erros e falhas que nós podemos resumir como sendo uma falta absoluta de competência».

O candidato vencido já se manifestou disponível para se juntar ao projeto do novo líder.

«Somos uma família e o que nós precisamos agora é, com o candidato vitorioso, unirmos para reerguermos o partido e trabalharmos no sentido de proporcionar ao nosso povo o bem-estar».

Depois da crise que viveu nas últimas eleições legislativas com o surgimento do movimento Basta que desintegrou a estrutura do partido, o PCD volta a dar passos rumo a revitalização.

José Bouças