Hélio Almeida investido como novo Governador do Banco central  

Jovem quadro do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Hélio Almeida, que foi ministro das finanças no Governo do MLSTP liderado por Gabriel Costa de 2012 a 2014, é o novo Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Hélio Almeida substituiu no cargo Maria do Carmo Silveira Trovoada, que foi indicada pelo Governo são-tomense para assumir o cargo de Secretária Executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, já a partir de Janeiro de 2017.

O Téla Nón apurou que o novo Governador do Banco Central, tomou posse a porta fechada, ou seja, sem possibilidades de qualquer registo por parte da imprensa independente.

Abel Veiga