Banco Central emite obrigações de tesouro para dinamizar o mercado financeiro

É a primeira vez que o Estado são-tomense usa este mecanismo de financiamento, que o Governo justifica como sendo um mecanismo que vai dinamizar o mercado financeiro.

Obrigações de Tesouro são títulos da dívida pública de médio e longo prazos lançados. Empresas e pessoas singulares podem adquirir os títulos da dívida pública. O valor mínimo de licitação é de 500 mil dobras, cerca de 20 mil e 408 euros. O tempo máximo de maturação do investimento é de 2 anos.

Genésio da Mata, ministro das finanças fez o lançamento do novo mecanismo financeiro na terça-feira, nas instalações do Banco Central.

«Constitui uma nova oportunidade de investimento no país, enquanto introduzirá ao nível da gestão da tesouraria do Estado um mecanismo com custo mais adequado» referiu o ministro das Finanças.

Através da emissão das obrigações do tesouro do Estado, o Governo pretende dinamizar o mercado financeiro. «Irá promover uma maior eficiência em termos de gestão financeira», reforçou.

Empresas, e investidores singulares foram convidados para participar no lançamento do novo mecanismo financeiro criado pelo Governo.

Note-se que em julho de 2023, o ministro Genésio da Mata reuniu-se com as empresas privadas, e anunciou que o governo iria pagar a avultada dívida que acumulou junto as empresas do país, através da emissão das obrigações de tesouro.

Tudo indica que o executivo vai deitar mãos sobre parte do capital, que vai arrecadar com a venda dos títulos da dívida pública, para resolver a dívida das empresas privadas. Na altura Genésio da Mata, disse que o pagamento da dívida do Estado para com as empresas privadas, vai dinamizar a actividade económica.

