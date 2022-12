Américo Ramos é o novo Governador do Banco Central de STP

Américo Ramos, é o novo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe. Nomeação feita pelo Primeiro Ministro Patrice TRovoada.

O actual governador do Banco Central, foi ministro das finanças por duas vezes nos anteriores governos de Patrice Trovoada, e é secretário-geral do partido ADI.

Trovoada explicou que a nomeação de Américo Ramos, que substituiu no cargo Américo Barros, que estava a um ano do fim do seu mandato acontece numa altura que o Governo está a negociar com os parceiros nomeadamente Bretoon Wood (Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional), novas ajudas financeiras para o País.

O Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe recordou a nova equipa e aos antigo administradores e funcionários da instituição que o “Banco Central é propriedade exclusiva do Tesouro”

«Não poderemos aceitar que as instituições públicas que funcionam com dinheiro publico com sacrifício de todos os são-tomenses não estejam alinhadas nas preocupações gerais», afirmou, o chefe do governo.

Recuperação das reservas externas que estão abaixo do nível é uma das prioridades em cima da mesa disse o Governador do Banco Central Américo Ramos à imprensa.

Téla Nón

