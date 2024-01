2023 foi um ano económico fraco e 2024 vai ser de retoma garante o Banco Central

Américo Ramos, governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe fez o balanço do ano económico de 2023 e registou debilidades e crises.

«A não existência de um programa com o FMI, na conjuntura mundial actual, foi a maior limitação para a nossa economia», afirmou o governador do Banco Central.

A economia contraiu 0,3% no ano que terminou, quando o Banco Central previa que 2023 seria um ano de recuperação económica.

Consequência da inexistência de um programa com o FMI, Américo Ramos disse que o nível de captação de recursos externos foi o mais baixo de sempre. «O que determinou a fraca execução do orçamento geral do Estado, e limitou a capacidade do Banco Central de dar resposta às necessidades ingentes de financiamento da balança de pagamentos».

A recessão económica em 2023 ficou marcada também pelo aprofundamento da crise das reservas cambiais e pelo maior endividamento das famílias são-tomenses.

As contas negativas do último ano, não tiram optimismo ao banco central. 2024 é indicado como o ano da retoma da economia. «Para o ano de 2024 a unidade macro-fiscal prevê uma recuperação de 2,9% e manutenção do crescimento económico moderado no médio prazo», assegurou o governador do Banco Central.

Segundo as projecções do Banco Central a taxa de inflação que se situação nos 17% deverá baixar neste ano novo para 10,2%.

Abel Veiga