China já agradeceu STP pelo corte com Taiwan

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, através da sua porta voz Hua Chunying, agrdeceu São Tomé e Príncipe, por reconhecer que só existe uma e única China. Reconhecimento que pôs fim as relações com Taiwan.

Mais do que agradecer a porta voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, deu boas vindas a São Tomé e Príncipe, no regresso ao convívio da grande única família chinesa, em que Pequim é o único interlocutor.

Abel Veiga