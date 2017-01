Governo despacha directores corrigindo alguns erros de 2014

O Governo de Patrice Trovoada, fez na última sexta – feira o balanço da reunião do Conselho de Ministros e anunciou a demissão de 4 directores da administração do Estado.

Ao mesmo tempo nomeou novos directores e dentre eles se destaca Lázaro Afonso, criminologista de profissão que regressa ao cargo de Director dos Serviços Prisionais, dois anos após ter sido demitido de tais funções. Em 2014 o Governo de maioria absoluta saído das urnas decidiu limpar as direcções e chefes de secções da administração pública, tendo colocado no cargo os homens do partido maioritário.

Pelas mãos de Lázaro Afonso, o estabelecimento prisional de São Tomé e Príncipe, conheceu organização e melhorias significativas ao longo dos anos. A euforia de 2014 não permitiu ao novo governo separar o trigo do joio. Separar a competência técnica e profissional de cada quadro em benefício de São Tomé e Príncipe, da coloração político-partidária.

Lázara Afonso caiu na primeira leva da limpeza operada pela mudança política de 2014. O tempo, apenas 2 anos, terá tornado mais notória a sua competência na administração do único estabelecimento prisional do país. O Governo terá percebido do erro cometido, e fez agora a correcta inversão de marcha.

Aos poucos, o executivo tem dado conta do erro e estragos que as nomeações de 2014, apenas por coloração política têm causado ao país. Por várias vezes Patrice Trovoada, criticou a falta de competência, que domina a administração pública, estruturada por ele após 2014.

A ENASA, empresa que administra os aeroportos de São Tomé e do Príncipe, também foi alvo da inversão de marcha governamental. O executivo demitiu os directores Técnico e Financeiro de 2014, e para os seus lugares nomeou sem recurso a coloração partidária, dois novos directores, fazendo fé na sua competência profissional em benefício de São Tomé e Príncipe.

A capitania dos portos, sector que funciona como dependência da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, sofreu mudança. Rui Vera Cruz foi substituído pelo Tenente Coronel do exército Tomé da Glória, que até a data desempenha também as funções de Chefe das Operações Militares das Forças Armadas são-tomenses.

Abel Veiga