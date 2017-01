Evaristo chama 4 embaixadores para casa e despacha um juiz do TC

Em decreto publicado na última sexta feira nos órgãos de comunicação social do Estado, o Presidente da República Evaristo Carvalho, pôs fim a missão de 4 embaixadores de São Tomé e Príncipe no estrangeiro.

António Quintas, embaixador de São Tomé e Príncipe em Taiwan, foi apenas chamado a regressar a casa, uma vez que desde 20 de Dezembro do ano passado que São Tomé e Príncipe, cortou as relações que mantinha com Taiwan desde 1997.

No que concerne aos outros 3 embaixadores, o Presidente da República, decidiu sob proposta do Governo, cessar as suas funções, com o argumento de que São Tomé e Príncipe está a ajustar as suas representações diplomáticas aos novos desafios de desenvolvimento do país.

Assim, segundo o decreto presidencial divulgado pelos órgãos de comunicação social do Estado, ficam concluídas as missões de Damião Vaz d´Almeida como embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola, de Carlos Agostinho das Neves como embaixador nos Estados Unidos de América, e de Homero Salvaterra que representava São Tomé e Príncipe na vizinha Guiné Equatorial.

O Presidente da República decidiu também em decreto, nomear o ex-ministro da Defesa e do Mar, Carlos Stock como Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional, em substituição de Justino Tavares da Veiga, que foi exonerado de tais funções por decreto presidencial.

Por outro lado o decreto do Chefe de Estado, indicou um novo membro para o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Flaviano Pereira Carvalho foi nomeado por Evaristo Carvalho para o órgão de auto-governo da magistratura judicial.

Abel Veiga