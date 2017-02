PR destacou os avanços de STP rumo ao desenvolvimento sustentado

O Presidente da República e Chefe de Estado, Evaristo Carvalho, recebeu na última semana cumprimentos de ano novo do corpo diplomático acreditado no país.

Na cerimónia que teve lugar no salão nobre do Palácio Presidencial, Evaristo carvalho, destacou os esforços que o país tem feito no sentido de conquistar o desenvolvimento sustentado. O Chefe de Estado, destacou os avanços registados na distribuição de água potável a população, assim como o fornecimento de energia eléctrica e ganhos conseguidos no sector da saúde.

O décimo sexto governo constitucional, liderado pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada, foi citado pelo Presidente da República, como agente activo no esforço para o desenvolvimento sustentado de São Tomé e Príncipe. Por isso mesmo, confia na colaboração dos parceiros internacionais, para prossecução de tal objectivo, com realce para a agenda de transformação do país, que foi debatida com os doadores internacionais.

A nível internacional, Evaristo Carvalho, manifestou preocupação em relação a crise de migrantes que atravessam o mar mediterrâneo, e reforçou a sua preocupação face ao aumento do terrorismo no continente africano. Apontou o dedo ao Boko Haram, que para além da Nigéria actua nos camarões e no Tchade, assim como outros grupos terroristas, nomeadamente o Daesh presente na Líbia.

Já o corpo diplomático acreditado junto ao Estado são-tomense, através do seu decano, o embaixador Alfredo Mingas de Angola, considerou que Evaristo Carvalho beneficia de ambiente institucional favorável, para aprofundar a estabilidade no país. Um cenário político-constitucional, que dá confiança aos representantes da comunidade internacional.

A mudança política registada nos Estados Unidos de América, foi destacada pelos embaixadores como um desafio para o mundo, assim como o terrorismo, a crise financeira corroborada pela baixa do preço do petróleo no mercado internacional.

Abel Veiga