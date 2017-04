União Europeia pediu explicações a Patrice Trovoada

A União Europeia pediu explicações ao Primeiro-ministro Patrice Trovoada, a volta do novo programa de cooperação que o Chefe do Governo assinou na última semana, com a República Popular da China, avaliado em cerca de 146 milhões de dólares em donativos.

A União Europeia, defende que a nova parceria de São Tomé e Príncipe, contribua para criar sinergias com os outros parceiros internacionais, para promover o progresso do país.

A União Europeia, financia diversos projectos de desenvolvimento sustentado em São Tomé e Príncipe.

De 2016 ara 2017, lançou um projecto de água e saneamento do meio, de 28 milhões de euros. Pela primeira vez, a verba para financiar os projectos são disponibilizados no Orçamento Geral do Estado.

Também colocou a disposição de São Tomé e Príncipe, 13 milhões de euros para financiar a recuperação do sector da energia, com destaque para a reestruturação da Central Hidroeléctrica do Contador.

Mais 6,75 milhões de euros foram atribuídos a São Tomé e Príncipe, para dinamizar as culturas de exportação nomeadamente o cacau, café e pimenta. Outros investimentos estão a ser feitos na requalificação do porto de São Tomé, e nas infra-estruturas rodoviárias.

Helmut Kulitz Embaixador da União Europeia junto ao Estado são-tomense mas com residência em Libreville – Gabão, assistiu a entrevista dada na terça – feira pelo Primeiro-ministro a imprensa, onde detalhou os ganhos conseguidos com a retoma das relações bilaterais com a China.

Patrice Trovoada anunciou o valor do pacote financeiro que conseguiu angariar na China, num total de 146 milhões de dólares para serem investidos na infra-estruturação do país. A União Europeia, quis saber como é que vai-se posicionar face ao novo parceiro de São Tomé e Príncipe, considerado pelo Primeiro-ministro como sendo de longe o maior, no conjunto dos países e organizações internacionais que cooperam com o arquipélago.

«É um novo parceiro muito importante e potente. Discutimos a possibilidade de uma parceria alargada que poderá criar sinergias e maximizar os esforços em benefício do progresso de São Tomé e Príncipe», declarou Helmut Kulitz.

As conversações entre as duas partes decorreram no edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e demoraram várias horas.

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada deu explicações a equipa da União Europeia a porta fechada, e de seguida abandonou o local.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros Urbino Botelho, ficou a representar o Governo, até o final das conversações. Urbino Botelho, indicou o caminho da concertação, para não haver duplicidade de acções de cooperação. «Temos um quadro de concertação a nível das Nações Unidas, no seio do PNUD. É nesse quadro que vamos inserir a China no sentido de concertarmo-nos e evitar a duplicidade em matéria de cooperação», explicou o ministro.

China avança em força para São Tomé e Príncipe, e suscita debate para garantir complementaridade nos projectos tradicionais de cooperação.

Abel Veiga