Presidente da República acreditou primeiro embaixador da China pós Taiwan

Evaristo Carvalho, Presidente da República e Chefe de Estado, recebeu na quinta – feira as cartas credenciais de Wang – Wei como primeiro embaixador da República Popular da China em São Tomé e Príncipe, após a retoma das relações bilaterais entre os dois países em Dezembro de 2016.

Wang Wei , que desde Dezembro de 2016, exercia as funções de primeiro secretário da embaixada da China em São Tomé, conhece as prioridades do Governo são-tomense. Detalhou os sectores do turismo, infra-estruturas, agricultura e energia como prioritários, no quadro da agenda de transformação do país.

Garantiu todo apoio e empenho do seu país em apoiar o Governo são-tomense na implementação das acções que visam a transformação económica e social do país.

O diplomata chinês prometeu também agir para cimentar a confiança mútua entre os dois governos, e destacou as acções de cooperação em curso. No sector da saúde disse que já existem 4 equipas médicas em serviço no sistema nacional de saúde, com ênfase para o combate ao paludismo.

No sector da educação, fez referência a formação de quadros são-tomenses, e salientou o apoio real que a China tem dado ao país para garantir a produção de energia eléctrica.

No entanto o novo embaixador foi cauteloso, quando questionado pela imprensa sobre o desbloqueamento a favor de São Tomé e Príncipe do donativo financeiro de 146 milhões de dólares, anunciado em Abril pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, após visita a Pequim.

Wang – Wei, explicou que está dividido em duas partes. Uma está a ser implementada através da assistência técnica chinesa aos mais diversos sectores, o que segundo ele implica dinheiro também, e a segunda parte tem a ver com a análise de oportunidades de investimento privado chinês em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga