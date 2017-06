Príncipe pede reformas para libertar-se da angústia e do isolamento

A ilha que mais chora por causa das mortes e prejuízos materiais que ciclicamente acontecem durante a travessia marítima entre s duas ilhas, considera que é altura do país debater de forma franca a problemática de atracção de investimentos estrangeiros.

Debate franco que deverá permitir o reforço e a efectiva implementação da autonomia administrativa e financeira para Região Autónoma do Príncipe. Um instrumento fundamental, para que os filhos da ilha possam agir na resolução dos problemas crónicos, que ciclicamente levam lágrimas e sofrimento a população local.

O desaparecimento há cerca de 15 dias do navio Santo António, que transportava mercadorias diversas para a Região do Príncipe, renovou a necessidade urgente do país por fim a um dos problemas graves que eterniza a angústia das populações e o isolamento da ilha.

A falta de transporte e a insegurança na ligação marítima entre as duas ilhas. «Para atrair investidores temos que dar garantias aos investidores. Temos estado a trabalhar bastante com o Governo Central nesta perspectiva. Foi o resultado do trabalho que temos feito com o Governo central, que se aprovou ou está em vias de aprovação, o pacote legislativo para transformação da ilha do Príncipe numa região especial», afirmou o Presidente do Governo Regional do Príncipe.

.José Cassandra, fez tais declarações no mesmo dia em que o navio Santo António, zarpou de São Tomé rumo a ilha do Príncipe, dia 12 de junho. O Presidente do Governo Regional do Príncipe, deu a São Tomé e as autoridades do governo central, a lição do que é uma conferência de imprensa. Convocou todos os órgãos de comunicação social do país, e sem qualquer receio, respondeu a todas as questões colocadas pelos jornalistas.

«O quê que nós queremos? Queremos continuar com as roças abandonadas trazendo maior desemprego. Queremos estar com as mãos estendidas para quando vier a dádiva de arroz do Japão, ou outros?», interrogou a respeito da necessária abertura do país ao investimento estrangeiro.

A ligação entre as duas ilhas por via aérea, melhorou bastante. José Cassandra, explicou que actualmente há um voo diário a ligar as duas ilhas. Mas, o preço da passagem aérea continua a ser proibitivo, para os são-tomenses. «Os preços são altos. Isto penaliza a entrada do turismo nacional. Como é que um quadro médio ou superior pode ir ao Príncipe com a sua família? É caríssimo», frisou.

A passagem aérea entre as duas ilhas, custa 250 euros. «A ideia era encontrarmos alternativa com os barcos. Infelizmente os barcos avariaram», acrescentou. Os barcos em causa são os catamarans, que chegaram ao país em 2016, para dar segurança e rapidez a ligação marítima entre as ilhas.

Uma situação que mantém a ilha do Príncipe num isolamento em relação a São Tomé e ao resto do mundo. «Mas está previsto a entrada de uma outra companhia aérea para virmos a criar um mercado competitivo para que os preços possam baixar», explicou José Cassandra.

Príncipe quer mais autonomia, para poder buscar soluções para matar a angústia e o isolamento, até agora sem fim a vista.

Abel Veiga