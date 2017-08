Rádio Jubilar não deixa Peter Lopes pôr a boca no Trombone

Peter Lopes (na foto), o antigo operacional dos Búfalos, que denunciou num vídeo, a origem do Golpe de Estado de 16 de Julho de 2003, o seu eventual mandante, e as alegadas consequências em perdas de vidas humanas, que foram alegadamente ordenadas pelo próprio mandante, foi convidado para participar no programa de debates da Rádio Jubilar desta sexta feira.

No entanto as informações de última hora dão conta que o Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, foi chamado de urgência para o Gabinete do Primeiro Ministro, e logo de seguida foi cancelada a participação de Peter Lopes, no programa desta sexta – feira.

Note-se que a Rádio Jubilar é privada e pertence a Igreja Católica. Nos últimos tempos, tem-se afirmado como rádio de referência informativa para o público são-tomense, com destaque para o seu programa de debates realizado as sextas feiras.

O Téla Nón, soube também que o Primeiro Ministro Patrice Trovoada reagiu ontem, nas antenas da Rádio e da Televisão governamentais, sobre a denúncia feita por Peter Lopes contra a sua pessoa.

Pela gravidade do assunto, o Téla Nón promete buscar nos dois órgãos de comunicação social governamentais, o estrato da reacção do Chefe do Governo, para também dar o público a conhecer a versão de Patrice Trovoada.

Abel Veiga