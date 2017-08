Patrice : “Trata-se de pura simples e maldosa difamação”

O Primeiro-ministro reagiu na Rádio Nacional e na TVS, sobre as acusações de ter sido o mentor do Golpe de Estado de 16 de Julho do na 2003, e de ter ordenado aos operacionais do ex-Batalhão Búfalo, para executarem os ex-Presidente Manuel Pinto da Costa e Fradique de Menezes, assim como o ex-ministro da Defesa e Ordem Interna o coronel Óscar Sacramento e Sousa. «Eu apelei aos órgãos judiciais para tudo fazerem para trazerem essas pessoas para a justiça. Porque trata-se de pura, simples e maldosa difamação. Esse caso em particular é mais uma», declarou o Primeiro-ministro.

Face a tão grave acusação, Patrice Trovoada, disse à TVS e a Rádio Nacional, que está tranquilo, e que ao digerir tais acusações pensa nas famílias. «Eu penso na minha família, eu penso na famílias das outras pessoas que tentam me atingir, eu penso nas crianças inocentes que as vezes ouvem tantas coisas no nosso país», frisou.

O chefe do Governo, exige que a justiça esclareça o caso. «Pedi as autoridades judiciais de São Tomé e sul-africanas para agirem. Porque na África do Sul aquilo que esse senhor pretende dizer é um crime passível de pena maior. Então as autoridades judiciais que façam o trabalho o mais rapidamente possível e que as pessoas maldosas, irresponsáveis, ingratas, malucas talvez sejam chamadas a justiça para assumirem as suas responsabilidades. Eu não tenho mais nada a dizer quanto a isso», concluiu.

Abel Veiga