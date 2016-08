Elias reage à notícia do Jornal de Aveiro publicada pelo Téla Nón

Por sinal o cidadão Elias Costa, que começou a ser julgado à sua revelia pelo Tribunal de Aveiro – Portugal, sob acusação de prática de 8 crimes, pode estar ainda em parte incerta. Tudo porque o cidadão decidiu reagir à notícia veiculada pelo Jornal de Aveiro, depois do Téla Nón ter reproduzido a mesma notícia, e na sua reacção em nenhum momento diz onde reside actualmente. Preferiu apenas reforçar que vive no estrangeiro.

Para Elias Costa, o facto do Téla Nòn ter divulgado a notícia do Jornal de Aveiro, que o indica como tendo sido julgado à revelia pela prática de 8 crimes graves, prova dentre outros aspectos que o Jornalista do Téla Nón age e escreve exclusivamente com base em interesses políticos, partidários e financeiros.

«O artigo noticioso de Abel Viega do dia 15 de Agosto de 2016 (http://www.telanon.info/sociedade/2016/08/15/22525/justica-portuguesa-procura-pelo-cidadao-sao-tomense-eliascosta/), “relatando” que a justiça portuguesa procura pelo cidadão são-tomense Elias Costa é a prova cabal e definitiva que:

Existe a liberdade de imprensa em S. Tomé e Príncipe; O jornalista Abel Viega não respeita a lei de imprensa e ou qualquer tipo de código deontológico ou ético; Este jornalista age/escreve exclusivamente com base em interesses político-partidários e financeiros. Este jornal caiu em total descrédito», fim de citação de Elias Costa.

O cidadão, considera que o Jornalista do Téla Nón, antes de reproduzir a notícia veiculada pelo Jornal de Aveiro, deveria questiona-lo, porque são amigos no facebook. «Desta forma, Elias Costa sempre esteve acessível e disponível para o sr. Abel Viega e este sempre teve como lhe questionar sobre o assunto em questão antes de proceder a publicação do artigo/notícia», refere o cidadão acusado de 8 crimes.

Conhecedor profundo do Jornalismo, da ética e do rigor que caracterizam esta profissão, Elias Costa, queria que o Téla Nón confirmasse junto ao Tribunal de Aveiro, onde ele não compareceu ao julgamento, a veracidade das informações publicadas pela imprensa portuguesa para o mundo inteiro. «Além disso, tal manda o rigor jornalístico, Abel Viega também deveria ter questionado o Tribunal de Aveiro solicitando-lhe a confirmação de informações que a imprensa portuguesa tem vindo a publicar. Abel Viega sabe que artigos de jornais não fazem prova de absolutamente nada e que é seu dever procurar a verdade dos factos antes de publicar artigo/notícia falsa e infundada, motivado simplesmente pelo rancor e vontade de denegrir a minha imagem, na ilusão de que agindo dessa forma tiraria algum tipo de benefício político. Abel Viega optou pelo mau jornalismo, priorizou os seus interesses pessoais e políticos, em detrimento da lei e da verdade dos factos», diz o cidadão Elias.

Já agora o Téla Nón coloca a disposição dos leitores a cópia detalhada e completa dos factos que colocam Elias Costa nas barras do Tribunal de Aveiro – Portugal. Estão em causa 8 crimes, envolvendo desvio de cerca de 20 mil euros da Associação de Cooperação para o Desenvolvimento SUL com sede em Aveiro, pelo ex-Secretário Geral Elias Costa. São factos relatados pelo imprensa portuguesa em Aveiro –Cópia Jornal – Diário de Aveiro

No seu desabafo enviado para o correio do Jornal Téla Nòn e disponibilizado também nas redes sociais, o cidadão procurado pela Justiça Portuguesa para ser julgado pela prática de 8 crimes, diz que reserva-se no Direito de processar judicialmente o jornalista do Téla Nón.

Também exibe cópias de email trocado com os serviços do Tribunal de Aveiro, onde se pode ler a mensagem enviada pelo escrivão auxiliar do Tribunal de Aveiro, notificando Elias Costa, para o julgamento.

Na sua edição de 22 de Junho de 2016, o Jornal Diário de Aveiro, que deu a notícia e que o Téla Nón reportou, dá conta que Elias Costa não compareceu na sala de audiência e julgamento, e que o colectivo de juízes daquele Tribunal decidiu dar início ao julgamento à revelia do arguido.

O Téla Nón promete acompanhar o caso de julgamento do cidadão Elias Costa, acusado de 8 crimes, nomeadamente peculato 3, falsificação 3, fraude 1 e desvio 1. Segundo o Jornal Diário de Aveiro a Associação “SUL”, que Elias Costa dirigia exige indemnização na ordem de 27 mil euros.

Abel Veiga