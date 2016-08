Justiça portuguesa procura pelo cidadão são-tomense Elias Costa

Elias Costa(na foto) cidadão são-tomense é acusado pelo Tribunal de Aveiro-Portugal, na prática de 8 crimes. Notícia divulgada pelo Jornal Diário de Aveiro, dá conta que o cidadão são-tomense Elias Costa, começou a ser julgado à revelia, apesar de ter sido notificado para a audiência de julgamento.

Elias Costa não compareceu ao julgamento, nem justificou a sua ausência. A notícia que está a correr o mundo também via as redes sociais onde Elias Costa sempre está presente, refere que o paradeiro do cidadão são-tomense é actualmente desconhecido.

Não se encontra em Portugal onde praticou os 8 crimes, e ainda não se sabe em que parte do mundo Elias Costa se encontra actualmente abrigado.

Segundo a notícia do Jornal Diário de Aveiro, Elias Costa, é acusado na prática de 3 crimes de peculato, mais outros 3 crimes de falsificação, e 1 crime de fraude na obtenção de subsídio e mais 1 crime de desvio de subvenção.

O Tribunal de Aveiro também não sabe do paradeiro da companheira de Elias Costa, esta também indicada como tendo praticado delinquência, tal qual o companheiro Elias, que com uma carga de 8 crimes poderá ficar provado a sua conduta delinquente.

Tudo indica que o cidadão Elias Costa que através das redes sociais tem mostrado ser conhecedor profundo do Jornalismo e da Lei da Imprensa, deverá ao que tudo indica sair nos próximos dias do seu esconderijo algures pelo mundo, para confrontar o Tribunal de Aveiro e o Jornal daquela cidade portuguesa, com as normas de ética do jornalismo e do direito.

Leia a Notícia do Jornal Português :

Abel Veiga