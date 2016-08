Denúncia – Ministério Público manipula classificação de concurso

Ministério Público manipula a classificação final do concurso para colocar a Diretora do Gabinete do PGR na Região Autónoma como Procuradora Adjunta

Em 19 de Novembro de 2015, o Conselho Superior do Ministério Pública, publica o aviso – de concurso para recrutamento de um procurador – Adjunto de 3.ª Classe para preenchimento de uma vaga para Região Autónoma do Príncipe, de acordo com o regulamento em anexo.

Indisfarçavelmente o concurso envolveram situações que não tem fundamentação legal e outras que indiciam ora incompetência ora manipulação.

Leopoldo Marques(na foto), ora Candidato, apresentou dentro de prazo a sua candidatura, tendo junto todos os documentos deliberadamente não reconheceu a assinatura assim como as autenticações das cópias[1],

Aquando da abertura das candidaturas, o Júri decidiu que fossem concedidos 10 dias para que reconhecesse a assinatura e autenticação das cópias, apesar de não constar no regulamento.

O Candidato, nunca foi informado do referido despacho, pelo júri ou pelos funcionários do M.P., que o exigia reconhecer a assinatura e autenticação das fotocópias.

A prova escrita tinha sido marcada para o dia 2 de maio de 2016, adiado posteriormente para o dia 3 de maio tendo em conta que o Governo havia dado tolerância de ponto no dia 2.

Uma vez realizado a prova escrita após a publicação o candidato ficou no primeiro lugar com 13 pontos, a candidata selecionada 12,5 pontos e Flávio Pinto com 10 pontos, (vê anexo, doc. 2)

Na véspera da prova oral, desta vez um jurado telefona um familiar do candidato que tinha a prova escrita no dia seguinte as 8:30 h, deveria apresentar-se com a Certidão Militar e o Atestado Médico.

Mais uma vez o Regulamento não exigia a entrega destes documentos e se não os tivessem não seria possível apresenta-los menos de 24 horas. E mesmo que fossem exigíveis no Regulamento, o bom censo, recomendaria que não fossem solicitados nesta fase da prova.

Ao longo da prova oral um jurado, que não irá divulgar por enquanto o seu nome, mas consta no recurso, colocou algumas questões cuja as respostas do candidato estavam corretas e o mesmo insistiu que estavam erradas. Existem gravações espero que elas não foram apagadas ou manipuladas.

De acordo com um jurado, cujo nome ainda é preservado, nenhum dos candidatos passou na prova oral.

A prova oral foi realizada no dia 27 de maio, e o Conselho Superior de Ministério Público, homologou as notas no dia 21 de Julho, quase dois meses depois. (vê anexo, doc.3).

A candidata que se encontrava no segundo lugar até aí Eurídice Yuri Leite, obteve 13,0 pontos, ora candidato que estava em primeira posição, (Leopoldo Marques) obteve 12,5 pontos, e o terceiro candidato Flávio Pinto manteve 10 pontos..

Inconformado com estas situações apresentou recurso junto ao Conselho Superior do Ministério Público, 15 de Agosto (data em que tomou conhecimento da publicação) sem aviso prévio a cheiro de cobardia, no dia 18 de agosto, uma delegação do M.P. viaja à Região Autónoma do Príncipe para dar a posse a Eurídice Yuri como procuradora adjunta, candidata que até ai, Diretora do Gabinete do Sr. Procurador Geral da Repúblico.

Mandaria a mais elementar justiça e obrigatória o rigor inerente a concursos públicos, devem respeitar a lei n.º 5/97 desde logo os candidatos deveriam ser avisado porque são de numero inferior a 10, de modo que pudessem reclamar e/ou impugnar as notas, requerer a consulta das atas, porque não se conhece a nota de avaliação curricular, a nota da oral assim como da entrevista profissional que de acordo com o candidato não existiu. E mantém no maior secretismo.

Indiciam inúmeras irregularidades que evidenciam um processo que, para além da trapalhada, parece juntar mesmo uma interferência intencional, direta inadmissível no processo de avaliação que coloca sob demasiada suspeição a classificação final, com objetivo de colocar a Diretorado Gabinete do PRG no cargo.

Terá permitido a manipulação administrativa da classificação de candidatos, em total desrespeito pela legislação que regula os concursos públicos de recrutamento e seleção e classificação final.

E a suspeita paira no ar e a lançar umas pazadas de lama sobre não se sabe quem orquestrou, pondo em causa o princípio de igualdade de oportunidade, direito ao trabalho.

Sempre que acontecessem estes factos devemos denunciá-los, manifestar pública e judicialmente a nossa revolta, enquanto continuarem a promover a ilegalidade, em prol da clientela, compadrio, promiscuidade, da incompetência.

NÃO ESQUEÇAMOS QUE MINISTERIO PUBLICO DEVE ZELAR PELA LEGALIDADE PELA TRANSPARENCIA PELA VERDADE DOS FACTOS…

CONFIRA OS ANEXOS :

1 - despacho concurso procurador principe

2 - Documentos Concuro Popô Ago2016

3 - impugnação ao concurso Ago2016..CSMMP

4 - impugnação ao concurso Ago2016..CSMMP (2)

Leopoldo Marques

[1] Não o fez por entender que caso fosse exigível deveria constar no aviso, tal como era exigível no concurso do Judicial.