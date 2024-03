Aberto o mês da justiça: Autoridades preocupadas com o aumento de violência contra as crianças

Os dados estatísticos, as denúncias, os relatórios diários sobre as agressões físicas, abusos sexuais e outras formas de violação dos direitos das crianças levaram as autoridades a elegerem como lema do mês da justiça “Proteger a infância para um mundo melhor”.

«As ocorrências relatadas diariamente na comunicação social pela polícia nacional e os bombeiros e as informações que circulam nas redes sociais e nos circuitos familiares e de amizade, indicam um aumento preocupante de casos de violência contra as crianças e espelham a fraca resposta tanto da família como do sistema judiciário e o crescente sentimento de impunidade» – disse Ilsa Amado Vaz, Ministra da Justiça. Administração Pública e Direitos Humanos.

Para o primeiro ministro, esses dados constituem marcadores vermelhos de que a sociedade está a escorregar para níveis comportamentais inaceitáveis e todos são convocados a agir e contrariar esses desvios.

«É necessário repensar as estruturas do estado com capacidade para acolher as crianças vítimas, obrigar os pais a assumir as suas responsabilidades, a capacidade de investigação da polícia judiciária, a atuação do ministério público defensor da legalidade e das crianças e os papeis dos tribunais de julgar, condenar e punir exemplarmente o agressor e a toda a sociedade que deve ajudar e impedir que a inércia crie um contexto propício à impunidade» – destacou Patrice Trovoada.

A cerimónia de abertura do mês da justiça que teve lugar na Região Autónoma do Príncipe ficou marcada com a assinatura de um protocolo de cooperação institucional entre a Procuradoria-geral da República e os ministérios da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos e da Educação, Cultura e ciência.

Vários são os temas que serão abordados durante este mês da justiça entre os quais se destacam o abuso sexual de menores e outros tipos de violência contra as crianças e o papel das ONGs, encarregados de educação e comunicação social na prevenção e no combate desses crimes.

José Bouças