Cidade de Angolares na rede da EMAE

A cidade de Angolares, capital do distrito de Caué no sul da ilha de São Tomé, entrou na rede nacional de distribuição de energia eléctrica. O projecto de electrificação das regiões mais isoladas do país, chegou assim a capital do sul do país. Até a última semana a população da cidade de Angolares beneficiava de energia eléctrica garantida por grupos autónomos de geradores, e por algumas horas do dia. O Governo que estendeu a rede da empresa nacional de energia e água(EMAE), para o sul da ilha, considera que a sua politica de electrificação das regiões mais pobres do país, visa estimular o investimento privado.

A região sul da ilha de São Tomé, é rasgada por vários cursos de água e chove durante todo o ano. Oferece condições para a produção de energia limpa, seja de origem hídrica ou solar. No entanto para parte da região é alimentada pelas centrais térmicas baseadas na capital do país.

Abel Veiga